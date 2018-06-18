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«Лето» и «Довлатов» вошли в программу кинофестиваля в Карловых Варах

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Российские картины «Подбросы» Ивана Твердовского, «Лето» Кирилла Серебренникова и «Довлатов» Алексея Германа – младшего попали в программу кинофестиваля в чешских Карловых Варах.

Фильм Твердовского вошел в основную программу киносмотра. Работы Германа-младшего и Серебренникова поборются за победу в рамках программы «Горизонты». Кроме того, в программу «Особый взгляд» попал «Профиль» Тимура Бекмамбетова, передает «РИА Новости».

Международный кинофестиваль в Карловых Варах пройдет с 29 июня по 7 июля.

Фильм «Лето» ранее в мае участвовал в основном конкурсе Каннского фестиваля.

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