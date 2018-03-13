Прямой эфир

Фильм «Довлатов» собрал более 115 млн рублей за две недели проката

0
Фото: WDSSPR
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больше 115 млн рублей собрал фильм Алексея Германа – младшего «Довлатов» за две недели проката. Об этом сообщается в отчете Фонда кино.

Из-за повышенного спроса прокат картины был продлен до 11 марта. Ранее продюсеры картины сообщали, что прокат фильма «Довлатов» будет длиться с 1 по 4 марта. Картина была удостоена награды «Серебряный медведь» в основном конкурсе 68-го Берлинале за выдающиеся достижения в киноискусстве, сообщает телеканал «360».

Лента рассказывает о жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде, о событиях, предшествовавших его отъезду в Таллин, об эмиграции друга Иосифа Бродского, который позднее стал лауреатом Нобелевской премии мира. Роли в картине исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Елена Лядова, Антон Шагин и Артур Бесчастный.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», часть собранных средств от проката фильма «Довлатов» будет направлена на поддержку литературной премии «Лицей» имени Пушкина для молодых писателей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что за первые четыре дня проката фильм «Довлатов» собрал больше 98,5 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пантера на льду с Довлатовым
В топ-5 попали четыре отечественных фильма
 «Довлатов» стал самым кассовым фильмом Алексея Германа-младшего

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017