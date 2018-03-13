Фильм «Довлатов» собрал более 115 млн рублей за две недели проката

Больше 115 млн рублей собрал фильм Алексея Германа – младшего «Довлатов» за две недели проката. Об этом сообщается в отчете Фонда кино.

Из-за повышенного спроса прокат картины был продлен до 11 марта. Ранее продюсеры картины сообщали, что прокат фильма «Довлатов» будет длиться с 1 по 4 марта. Картина была удостоена награды «Серебряный медведь» в основном конкурсе 68-го Берлинале за выдающиеся достижения в киноискусстве, сообщает телеканал «360».

Лента рассказывает о жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде, о событиях, предшествовавших его отъезду в Таллин, об эмиграции друга Иосифа Бродского, который позднее стал лауреатом Нобелевской премии мира. Роли в картине исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Елена Лядова, Антон Шагин и Артур Бесчастный.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», часть собранных средств от проката фильма «Довлатов» будет направлена на поддержку литературной премии «Лицей» имени Пушкина для молодых писателей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что за первые четыре дня проката фильм «Довлатов» собрал больше 98,5 млн рублей.