Власти Ставрополья опровергли запрет на посещение лесов

В министерстве природных ресурсов Ставропольского края не подтвердили информацию о том, что жителям региона запретили ходить в лес во время пожароопасного периода.

Как заявил глава ведомства Андрей Хлопянов, введение особого противопожарного режима не подразумевает запрета на посещение лесов. Чиновник уточнил, что запрещено лишь разведение огня.

Хлопянов при этом уточнил, что власти могут запретить ходить в лес местным жителям лишь в крайнем случае. Сейчас же в этом необходимости нет.

«Гуляйте в зеленом царстве Ставрополья на здоровье!» — цитирует министра NewsTracker.

Постановление о введении в Ставропольском крае особого противопожарного режима было подписано в начале апреля.

А в середине мая режим чрезвычайной ситуации был введен в Курумканском районе Бурятии. Решение было принято из-за лесного пожара, площадь которого составляла более 1 тыс. га. Возгорание возникло в результате неосторожного обращения с огнем.