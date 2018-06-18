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Штормовое предупреждение объявили на Алтае из-за аномальной жары

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В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. С сегодняшнего дня и по 22 июня в регионе прогнозируют особо жаркую погоду. Столбик термометра может подняться выше +30 градусов.

Как сообщает altapress.ru, в ГУ МЧС по Алтайскому краю не исключают возникновение лесных и степных пожаров, особенно в южных районах края, и просят жителей быть осторожными с огнем.

В начале недели в Москву также придет жаркая погода. Сегодня температура поднимется до +27 градусов. Однако в скором времени произойдет смена климатических процессов, и завтра в столице будет уже +23 градуса. Местами пройдет кратковременный дождь, передает портал iz.ru.

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