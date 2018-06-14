Штормовое предупреждение объявили в Башкирии из-за заморозков

Заморозки ожидаются в Башкортостане по ночам в течение трех дней. В связи с погодной ситуацией МЧС объявило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов ожидаются с 15 по 17 июня. Из-за понижения температуры повышается риск гибели сельскохозяйственных культур. МЧС рекомендует жителям Башкирии заранее предпринимать меры по защите растений, пишет ИА «Башинформ».

Заморозки были зафиксированы в Башкортостане на прошлой неделе. Температура воздуха местами опускалась до -2 градусов. Тогда МЧС предупреждало водителей о неблагоприятных условиях на дорогах и просило соблюдать скоростной режим.