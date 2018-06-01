Снег выпал в первый день лета в Башкирии

В нескольких городах Башкортостана 1 июня выпал снег. Местные жители сообщают о буране.

Снег выпал в Ишимбае, Нефтекамске, Салавате и Стерлитамаке. На погодную аномалию жители городов жалуются в социальных сетях, пишет ИА «Башинформ». Они сообщают, что местами из-за сильного ветра наблюдался буран.

Как сообщал портал iz.ru, в аэропорту Салехарда произошла задержка многих рейсов из-за неблагоприятных погодных условий. На летное расписание повлиял снег. Также из-за ветра и осадков Салехард не смог принять вертолет из Лабытнанги, рейсы были отложены до полудня. По прогнозам синоптиков, плохая погода в регионе может сохраниться на протяжении двух недель.