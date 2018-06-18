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Сухие грозы стали причиной лесных пожаров на Ямале

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МЧС сообщает о крупных лесных пожарах в Ямало-Ненецком автономном округе. Площадь возгораний превысила 80 га.

Основной причиной пожаров экстренные службы называют сухие грозы. По последним данным, было зафиксировано 11 очагов горения, а общая площадь пожаров превысила 80 га. Возгорания наблюдаются в Тазовском, Пуровском и Красноселькупском районах, уточняет ИА «Ура.ру».

В соцсетях жители Ямала высказывают беспокойство по поводу возгораний. Они считают, что в результате пожаров могут быть скрыты следы незаконных вырубок леса.

Как сообщал портал iz.ru, лесные пожары наблюдаются в Якутии. Экстренные службы за выходные ликвидировали четыре возгорания общей площадью почти 1640 га.

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