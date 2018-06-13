Чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен в районах Ставрополья

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в четырех районах Ставропольская края. Речь идет о Красногвардейском, Ипатовском, Благодарненском и Труновском районах.

Краевое управление МЧС предупредило, что в этих районах может произойти возгорание сухой травы. Предупреждение начинает действовать с завтрашнего дня, 14 июня, и пока продлено на два дня.

Как уточняет NewsTracker, завтра и послезавтра на Ставрополье ожидается погода без осадков, а температура воздуха будет подниматься до +34 градусов.

Портал iz.ru 6 июня сообщал о том, что из летнего лагеря под Саратовом были эвакуированы более 170 детей и 46 взрослых. Причина — загоревшийся в полукилометре от лагеря камыш.