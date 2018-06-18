Пуск «Протона-М» с зарубежными аппаратами перенесли на 2019 год

Запуск тяжелой модификации ракеты «Протон-М» со спутником связи Eutelsat 5 West B и первым аппаратом для продления срока эксплуатации спутников MEV-1 на борту перенесли на начало 2019 года, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник на космодроме Байконур.

В 2018 году для коммерческих заказчиков был запланирован только один пуск «Протона». Согласно текущим договоренностям между Россией и Казахстаном, ракету «Протон», предположительно, будут эксплуатировать до 2025 года.

В настоящее время один пуск «Протона» на коммерческом рынке стоит от $60 млн до $65 млн. В коммерческом портфеле заказов Центра Хруничева до 2025 года насчитывается 24 пуска.

«Протон-М» — ракета-носитель тяжелого класса, предназначенная для запусков различных космических аппаратов по государственным и коммерческим программам. «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» позволяет выводить на геопереходную орбиту полезную нагрузку массой более 6 т, а непосредственно на геостационарную орбиту — до 3,3 т. Первый пуск комплекса «Протон-М» — «Бриз-М» состоялся 7 апреля 2001 года.

Eutelsat 5 West B — спутник связи, который заменит работающий на орбите спутник Eutelsat 5 West A. Аппарат изготовили европейская компания Airbus Defence and Space и американская Orbital ATK.

С космодрома Плесецк 17 июня успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М».