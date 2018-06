Стилист объяснил рост популярности русских атрибутов на Западе

В России всегда всё было своеобразным, теплым, домашним и уютным, а теперь эта мода тиражируется на Западе. Об этом заявил стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец, комментируя новую коллекцию мужской одежды модного дома Prada.

«Мода становится очень простой и уютной. Шапка-ушанка выглядит именно так. С одной стороны, она очень забавная, с другой — очень оригинальная для Запада. Сейчас вообще мода на всё русское: и кириллица, и наш триколор, и орнамент, и платья в русском стиле очень популярны», — рассказал он в беседе с НСН.

Лисовец добавил, что шапка-ушанка помогает человеку выглядеть более «своим» для других.

Модный дом Prada представил новую коллекцию мужской одежды 17 июня. В ходе показа мужчины появлялись на подиуме в ярких шортах, вязанных свитерах с кожаными вставками и в нейлоновых шапках-ушанках.

#PradaSS19 is a study of innovative, essential, and excessive design, set against a space that reflects the ethos of #MiucciaPrada, created by Dutch design studio #AMO, with exclusive re-editions of the Inflatable Stool invented by influential Danish designer #VernerPanton. #mfw pic.twitter.com/cMXTiC3k1K