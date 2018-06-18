Прямой эфир

Стилист объяснил рост популярности русских атрибутов на Западе

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России всегда всё было своеобразным, теплым, домашним и уютным, а теперь эта мода тиражируется на Западе. Об этом заявил стилист, телеведущий и эксперт моды Владислав Лисовец, комментируя новую коллекцию мужской одежды модного дома Prada.

«Мода становится очень простой и уютной. Шапка-ушанка выглядит именно так. С одной стороны, она очень забавная, с другой — очень оригинальная для Запада. Сейчас вообще мода на всё русское: и кириллица, и наш триколор, и орнамент, и платья в русском стиле очень популярны», — рассказал он в беседе с НСН.

Лисовец добавил, что шапка-ушанка помогает человеку выглядеть более «своим» для других.

Модный дом Prada представил новую коллекцию мужской одежды 17 июня. В ходе показа мужчины появлялись на подиуме в ярких шортах, вязанных свитерах с кожаными вставками и в нейлоновых шапках-ушанках.

Ранее в мае Prada представил круизную коллекцию, в ходе показа которой модели выходили в пестрых колготках, мини- и макси-юбках, платьях с броскими принтами, а на головах многих из них были узорчатые или однотонные шапки-ушанки.

В начале июня грузинский дизайнер представил обувь из «российских паспортов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские дизайнеры представили коллекции к инаугурации президента
Дизайнер Габбана назвал Селену Гомес уродиной

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017