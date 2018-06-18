В Крыму сообщили об увеличении числа украинских туристов

Украинцы составляют около 10% от общего туристического потока в Крым, и показатель продолжает расти. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Волченко сообщил, что с начала года турпоток в Крым увеличился на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, ежегодно полуостров посещает около 800 тыс. украинских туристов, сообщает ТАСС.

В 2017 году турпоток в Крым снизился из-за открытия для российских туристов Турции до 5,39 млн человек. В 2016 году полуостров принял 5,6 млн отдыхающих, в 2015 году — 4,6 млн. В этом сезоне, по оценкам местных властей, турпоток должен вырасти до 6 млн человек.

С начала года в Крыму отдохнули более 1 млн туристов, что почти на 28% выше аналогичного периода прошлого года, заявил в начале июня глава республики Сергей Аксенов.