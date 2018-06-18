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Трамп может принять претендента на шахматную корону в Белом доме

Американские шахматисты призвали президента США напутствовать Фабиано Каруана перед матчем с Магнусом Карлсеном
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Фото: REUTERS/Ministry of Communications and Information
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В преддверии матча за звание чемпиона мира по шахматам ФИДЕ 2018 американские шахматисты опубликовали на сайте Белого дома петицию с призывом к президенту Дональду Трапму устроить официальный прием в честь гроссмейстера Фабиано Каруана. В случае если в течение 30 дней под призывом подпишутся 100 тыс. человек, администрация Белого дома должна будет принять его к рассмотрению и сделать официальное заявление.

В петиции, в частности, говорится: «В продолжение традиций США и оценки вклада спортсмена просим принять претендента на титул чемпиона мира Фабиано Каруана в Белом доме. Это будет способствовать росту популярности шахмат в США и в мире».

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Фабиано Каруана поборется за звание чемпиона мира по шахматам впервые в своей карьере. Он стал первым американцем за 22 года, который примет участие в подобной встрече. В последний раз представитель США претендовал на мировую корону в 1996 году, когда Гата Камский уступил россиянину Анатолию Карпову в матче, прошедшем в Элисте.

Президент США известен своим уважением к шахматам. В 1994 году Дональд Трамп принимал турнир претендентов в знаменитом офисном здании Trump Tower на 5-й авеню в Нью-Йорке.

— Чемпионат мира по шахматам — это историческое событие, «чемпионат мира по футболу» в интеллектуальном спорте, — отметил глава World Chess — организатора матча за звание чемпиона мира Илья Мерензон. — Например, медаль действующему чемпиону мира после победы в матче в Сочи вручал президент РФ Владимир Путин. Мы будем рады, если Дональд Трамп пригласит Фабиано в Белый дом. Могу представить, какие селфи мы после этого увидим.

Матч за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруана пройдет в Лондоне с 9 по 28 ноября 2018 года. В 12 турах победитель должен будет набрать 6,5 балла (победитель партии получает один балл, проигравший — 0, в случае ничьей начисляется 0,5 балла). Магнус Карлсен стал чемпионом мира в 2013 году. В 2016-м он защитил свой титул в Нью-Йорке, победив в блиц-партиях россиянина Сергея Карякина. Классические партии завершились вничью. 

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