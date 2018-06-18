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Псков попросит помощи правительства в содержании Мирожского монастыря

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Власти Псковской области намерены обратиться к главе кабинета министров РФ Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении из резервного фонда средств на разработку документации по сохранению Мирожского монастыря. Инициативу выдвинул врио губернатора Михаил Ведерников на совещании по вопросу сохранения Мирожского и Снетогорского монастырей.

По словам вице-губернатора Александра Кузнецова, разработка проектной документации будет стоить порядка 20-30 млн рублей. Прежде всего, необходимо построить со стороны реки защитное сооружение и проложить дренажную систему между монастырем и защитной дамбой, уточняет Псковское агентство информации.

Напомним, летом 2017 года начались реставрационные работы в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря. Позже там была восстановлена авторская стенная живопись XII века.

Мирожский монастырь считается одним самых древних на территории России. Комплекс XII века знаменит благодаря единственным по степени сохранности домонгольским фрескам соборного храма. Внутри храм расписан в 1130–1140-х годах неизвестными мастерами, предположительно из Греции.

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