Похищенные их нижегородского монастыря иконы вернут в храм

Старинные иконы, похищенные из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря под Нижним Новгородом, будут вновь переданы в храм. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии. Передача 10 икон игуменье Михаиле состоится завтра, 10 июня, в кафедральном соборе Нижнего Новгорода после божественной литургии.

Среди похищенных и вновь обретенных икон есть образы с частицами мощей преподобного Макария, а также мироточивый образ Божией Матери «Владимирская» XVII века, отмечает ИА «НьюсНН».

Портал iz.ru сообщал о том, что кража икон из Макарьевского монастыря была совершена с 1 на 2 мая. Один из злоумышленников спрятался в Успенском соборе после окончания службы. Он сломал киоты и спустил иконы на веревках со второго этажа во двор монастыря. После этого передал украденное сообщнику через башню, находившуюся на реконструкции.

Преступников задержали 17 мая при попытке продажи трех реликвий. Остальные образы были найдены в тайнике в лесу.

4 июня иконы были переданы главой МВД Владимиром Колокольцевым патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время торжественного богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.