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Администрацию Астрахани обязали отреставрировать Благовещенский монастырь

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Двенадцатый арбитражный апелляционный суд города Саратова оставил в силе решение арбитражного суда Астраханской области обязать городскую администрацию Астрахани восстановить здание Благовещенского Новодевичьего монастыря.

В 2017 году служба государственной охраны объектов культурного наследия по региону провела проверку и установила, что одноэтажное здание не используется. Также были выявлены существенные дефекты, которые не ремонтировались, сообщает «Астрахань-24».

Городскую администрацию обязали разработать научно-проектную документацию на проведение реставрационных работ и за месяц согласовать ее. Сами ремонтные работы должны быть завершены за шесть месяцев.

По информации суда, Благовещенский монастырь был принят на государственную охрану в 1993 году, так как объект является памятником архитектуры. В 2008 году здание было признано непригодным к эксплуатации и требующим восстановления.

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