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Медведев предупредил о личной ответственности за выполнение приоритетных проектов

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев предупредил министров о личной ответственности за выполнение приоритетных проектов.

На заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам глава кабмина отметил, что кураторами национальных проектов будут вице-премьеры.

«Непосредственно руководителями проектов выступают министры, и они будут нести персональную ответственность за их реализацию», — подчеркнул Медведев, слова которого передает ТАСС.

В конце мая сообщалось, что Медведев распределил обязанности между своими заместителями в новом правительстве. Премьер-министр объявил кадровый состав нового кабмина на встрече с президентом России Владимиром Путиным 18 мая.

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