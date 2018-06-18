Медведев предупредил о личной ответственности за выполнение приоритетных проектов

Председатель правительства России Дмитрий Медведев предупредил министров о личной ответственности за выполнение приоритетных проектов.

На заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам глава кабмина отметил, что кураторами национальных проектов будут вице-премьеры.

«Непосредственно руководителями проектов выступают министры, и они будут нести персональную ответственность за их реализацию», — подчеркнул Медведев, слова которого передает ТАСС.

В конце мая сообщалось, что Медведев распределил обязанности между своими заместителями в новом правительстве. Премьер-министр объявил кадровый состав нового кабмина на встрече с президентом России Владимиром Путиным 18 мая.