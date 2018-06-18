Ленинградская область стала лидером по снижению смертности

Ленинградская область по итогам 2017 года заняла первое место по темпам снижения смертности среди российских регионов. За год этот показатель в области снизился на 9,5%. Администрация региона считает, что это заслуга медицины: качественной профилактики, эффективного лечения и хорошей работы санитарной авиации.

Как сообщает телеканал «78», среднее снижение смертности по регионам при этом составило 6,8%. Средняя продолжительность жизни в Ленинградской области составляет 72,5 года, и этот показатель каждый год увеличивается на 4%.

В мае департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ) спрогнозировал снижение населения России к 2050 году до 132,7 млн человек. Директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский рассказал порталу iz.ru, что этот прогноз лучше предыдущего, обещавшего снижение населения до 128,6 млн человек. Также он добавил, что в области рождаемости прогноз российских экспертов практически не отличается, однако они предполагают, что миграция покроет естественную убыль населения и обеспечит какой-то рост, а ООН, которая ориентируется на заявления политиков и общественное мнение, закладывает меньшие цифры.