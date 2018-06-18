Футбольный клуб «Амкар» закрывается, заявил газете «Спорт-Экспресс» президент клуба Геннадий Шилов. На вопрос о том, будет ли пермский «Амкар» заявляться в Первенство профессиональной лиги, он ответил отрицательно.

«Финансирования у нас нет, какой смысл копить долги?» — сказал президент футбольного клуба. Он добавил, что на игроков есть спрос.

Вопрос о дальнейшем существовании клуба будет обсуждаться в понедельник, 18 июня, на заседании акционеров, рассказал капитан клуба Петар Занев, передает РИА Новости.

«Нам уже сказали искать новые команды, забирать документы из клуба, — сообщил Занев. — Сегодня акционеры будут решать судьбу «Амкара», закроют они клуб или нет. Я не знаю. Долги еще никто не отдавал, надеюсь, мы сможем получить свои деньги. Мы — игроки, тренеры, персонал — честно работали на благо «Амкара». Всё в этом вопросе зависит от президента клуба».

Ранее СМИ уже сообщали о скором закрытии клуба, но администрация «Амкара» отказывалась от комментариев.

По итогам прошлого сезона «Амкар» сохранил место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), но из-за серьезных финансовых проблем не смог пройти лицензирование и был исключен из числа членов РФПЛ.