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ФК «Амкар» прекратит существование

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Футбольный клуб «Амкар», выступавший в премьер-лиге, прекратит существование. Об этом будет объявлено в среду, 13 июня, рассказал ТАСС источник в пермской команде.

Встреча руководства клуба с персоналом и футболистами пройдет на стадионе. Информацию по задолженностям объявят после 13 июня.

В клубе отказываются от комментариев. Гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» заявил, что находится в отпуске и не может комментировать данную ситуацию.

«Амкар» в минувшем сезоне занял 13-е место в чемпионате России. В переходных матчах пермский клуб дважды одолел «Тамбов» (2:0 и 0:1) и сохранял прописку в РФПЛ.

9 июня основатель Fort Group Максим Левченко сообщил о прекращении существования ФК «Тосно». Он отметил, что компания не может содержать команду. При этом Левченко подчеркнул, что все обязательства перед сотрудниками и футболистами будут выполнены.

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