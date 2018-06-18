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Уникальный медицинский лазер появился в Хабаровске

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Единственная на Дальнем Востоке многофункциональная хирургическая лазерная установка для лечения мочекаменных болезней появилась в Дорожной клинической больнице (ДКБ) Хабаровска.

Главный уролог Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» профессор Федор Севрюков провел на базе ДКБ мастер-класс, на котором показал своим коллегам возможности лазерной установки AURIGA XL производства компании Boston Scientific Corp. (США), сообщает ИА AmurMedia.

По словам специалистов, установка является последним словом техники в хирургии аденомы простаты. Она позволяет одновременно дробить камни в протоках, срезать больные ткани и останавливать кровотечение. Все действия выполняются без рассечения, что позволяет проводить процедуру практически безболезненно.

Мастер-класс был организован на базе ДКБ во время научно-практического семинара, на котором присутствовали специалисты практически со всего Дальнего Востока.

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