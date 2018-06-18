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Автомобиль врезался в ограждение тротуара в Петербурге

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Фото: vk.com/spb_today
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Автомобиль влетел в ограждение тротуара на Невском проспекте у станции метро «Маяковская» в Петербурге. В результате пострадали две женщины, информирует телеканал «78».

«На Невском проспекте недалеко от входа на станцию метро «Маяковская» иномарка врезалась в ограждение. ГИБДД и все оперативные службы уже на месте», — сообщил один из очевидцев произошедшего.

По данным источника в экстренных службах, в результате аварии пострадали две женщины, которые в момент столкновения находились в салоне автомобиля. Их госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами и ушибами. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Накануне, 17 июня, на Открытом шоссе в Москве автомобиль упал с моста. В результате пострадали два человека.

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