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Два человека пострадали при падении автомобиля с моста в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Легковой автомобиль упал с моста на Открытом шоссе на востоке Москвы 17 июня. Пострадали два человека. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Легковой автомобиль упал с моста на Открытом шоссе, пострадали двое человек», — приводит сообщение ТАСС.

На место происшествия прибыли спасатели, медики и полицейские. Устанавливаются причины случившегося.

16 июня сообщалось о крупном ДТП в Москве. На Кутузовском проспекте два автомобиля на большой скорости столкнулись лоб в лоб. Один человек погиб, и четверо пострадали.

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