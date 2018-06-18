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Южная Корея начала военные учения у спорных с Японией островов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Южная Корея начала военные учения по отработке обороны островов Токто (яп. Токэсима), которые являются спорной с Японией территорией.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на минобороны республики, в маневрах, которые продлятся два дня, задействованы ВМС, морская пехота, ВВС и морская полиция.

В учениях принимают участие шесть кораблей, истребители F-15K, патрульная авиация.

По сценарию морпехи, дислоцирующиеся в Пхохане, должны высадиться на острова и отразить нападение условного врага.

Такие маневры Южная Корея проводит два раза в год.

Накануне старта нынешних Токио выразил Сеулу протест и потребовал отмены учений.

Острова Токто были включены в состав Японской империи в 1905 году незадолго до полной оккупации Кореи японцами. В 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне Корея вернула контроль над всей своей территорией и островами Токто. С 1954 года на них размещен корейский военный гарнизон.

Несмотря на это Токио по-прежнему считает острова общей площадью менее 0,2 кв. км своей территорией.

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