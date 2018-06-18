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В Бельгии не менее 19 человек пострадали при ДТП во время велогонки

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Фото: lalibre.be
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Около 19 велогонщиков из Бельгии, Германии и Нидерландов пострадали в результате столкновения с автомобилем во время велогонки в Валлонии (Бельгия). Об этом сообщает La Libre Belgique в воскресенье, 17 июня.

Предполагается, что авария произошла из-за маневра женщины-водителя, попытавшейся развернуться перед велогонщиками.

Скорость велосипедистов было около 70-80 км/ч и они не успели отклониться.

2 мая автомобиль «ВАЗ» сбил 10-летнего велосипедиста на дороге в Старожиловском районе Рязанской области. Авария произошла около 15:50, на 42-м км трассы Рязань–Ряжск.

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