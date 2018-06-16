Прямой эфир

«Умную» куртку для велосипедистов оснастили поворотниками

0
Фото: TASS/Frank Rumpenhorst/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Куртку для велосипедистов с поворотниками, стоп-сигналами и связью со смартфоном разработали в компании Ford.

«Умная» куртка помогает понять, как различные участники транспортной экосистемы — велосипедисты, автомобили, пешеходы — могут лучше сосуществовать благодаря применению умных технологий и как мы можем использовать полученный опыт в дальнейшем», — говорит руководитель проекта из Ford Smart Mobility Том Томпсон.

Поворотники на рукавах управляются поднятием руки, а голосовая связь со смартфоном позволяет не отрываться от вождения.

Куртка является прототипом.

В начале мая сообщалось, что компания Ford запатентовала автомобиль со встроенным мотоциклом. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юных велосипедистов обучат правилам безопасности
Велосипедные маршруты Москвы и Петербурга появились на «Яндекс.Картах»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017