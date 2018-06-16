«Умную» куртку для велосипедистов оснастили поворотниками

Куртку для велосипедистов с поворотниками, стоп-сигналами и связью со смартфоном разработали в компании Ford.

«Умная» куртка помогает понять, как различные участники транспортной экосистемы — велосипедисты, автомобили, пешеходы — могут лучше сосуществовать благодаря применению умных технологий и как мы можем использовать полученный опыт в дальнейшем», — говорит руководитель проекта из Ford Smart Mobility Том Томпсон.

Поворотники на рукавах управляются поднятием руки, а голосовая связь со смартфоном позволяет не отрываться от вождения.

Куртка является прототипом.

В начале мая сообщалось, что компания Ford запатентовала автомобиль со встроенным мотоциклом.