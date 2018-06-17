Велосипед-майнер криптовалюты создали в Великобритании

Британские изобретатели создали первый в мире велосипед Toba, который может добывать криптовалюту при движении. Об этом говорится на сайте компании-производителя.

Чтобы получить криптовалюту на сумму в $26 нужно преодолеть 1600 км. Сам велосипед стоит около $2250

С помощью заработанных бонусов можно будет оплачивать покупки в определенных магазинах.

25 февраля стало известно, что британские инженеры хотят создать железнодорожный поезд на солнечной энергии. Они планируют установить вдоль железнодорожных путей солнечные панели и подавать полученное электричество напрямую в виде тягового тока, исключив из цепочки энергосеть.