Британские инженеры хотят создать железнодорожный поезд на солнечной энергии

Идея железнодорожного сообщения на солнечной энергии может вылиться в пилотный проект, заявили инженеры Имперского колледжа Лондона в докладе, опубликованном изданием Engineer.

Они планируют установить вдоль железнодорожных путей солнечные панели и подавать полученное электричество напрямую в виде тягового тока, исключив из цепочки энергосеть.

«Многие железнодорожные линии проходят там, где существует большой потенциал с точки зрения солнечной энергии, но где трудно получить доступ к электросетям», — объясняет один из авторов идеи.

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