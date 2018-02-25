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Британские инженеры хотят создать железнодорожный поезд на солнечной энергии

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Фото: TASS/Zuma/Laurie Dieffembacq
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Идея железнодорожного сообщения на солнечной энергии может вылиться в пилотный проект, заявили инженеры Имперского колледжа Лондона в докладе, опубликованном изданием Engineer.

Они планируют установить вдоль железнодорожных путей солнечные панели и подавать полученное электричество напрямую в виде тягового тока, исключив из цепочки энергосеть.

«Многие железнодорожные линии проходят там, где существует большой потенциал с точки зрения солнечной энергии, но где трудно получить доступ к электросетям», — объясняет один из авторов идеи.

3 февраля заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что ввод в эксплуатацию Московских центральных диаметров (МЦД), так называемого наземного метро, будет проходить удобным для москвичей образом и не повлияет на движение другого транспорта.

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