СМИ рассказали о праве киберкомандования США на превентивные атаки

Пентагон разрешил кибернетическому командованию США использовать более агрессивный подход для защиты от кибератак.

Как сообщает The New York Times, раньше киберкомандование могло лишь реагировать на хакерские атаки на американский сегмент интернета и защищаться, следуя оборонной стратегии.

Теперь же ведомство сможет действовать на опережение, совершая рейды на иностранные сети с целью предотвращения кибератак.

При этом издание отмечает, что не ясно, к каким последствиям приведут такие изменения, так как Россия, Китай и Северная Корея могут воспринять это как угрозу своим сетям, а это в свою очередь приведет к эскалации напряженности в отношениях.

«Новая стратегия предусматривает постоянное наблюдение и разрушительные действия в зарубежных сетях. Цель заключается в том, чтобы «остановить опасную деятельность противника, прежде чем она нанесет вред национальной безопасности США», –– пишет NYT.

11 июня сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США инициировало арест 74 человек по всему миру в рамках борьбы с кибермошенничеством.