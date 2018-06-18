«Чайка» попросила за Волгу

Власти займутся проблемами сохранения и оздоровления реки Волги, пообещал президент России Владимир Путин в беседе с первой женщиной-космонавтом, депутатом Госдумы Валентиной Терешковой. По ее словам, деньги на эти цели выделены, но застряли в Минфине. Неважно, где находятся средства, программа есть и будет реализована, заверил глава государства.

Встреча президента с Валентиной Терешковой была приурочена к 55-летию первого полета женщины в космос. Владимир Путин лично поздравил ее с этой датой и подробно расспросил о деталях путешествия на корабле «Восток-6». Полет длился почти трое суток и завершился утром 19 июня. До сих пор Валентина Терешкова, которая использовала позывной «Чайка», остается единственной женщиной, побывавшей в космосе в одиночку, а не в составе экипажа.

Немногие знают о сложностях, которые возникли во время исторического полета, отметил президент. Из-за проблем с системой управления пришлось вручную ориентировать корабль. Сбой действительно был, признала Валентина Терешкова.

— Думаю, что это по ошибке. И тормозная двигательная установка была сориентирована на подъем орбиты, а не на спуск, не на сталкивание корабля. Я заметила это на первых витках, доложила на Землю, — рассказала космонавт.

После этого, по ее словам, руководивший полетами Сергей Королев «пешком послал с космодрома» заместителя главного конструктора Евгения Шабарова, который отвечал за настройку системы.

Но ситуацию удалось исправить — космонавт внесла новые данные для ориентировки, и корабль приземлился.

После короткого рассказа о полете Валентина Терешкова обратилась к президенту с просьбой посодействовать сохранению одной из главных российских рек.

— Я бы еще раз просила вернуться к нашей Волге — она цветет. И, конечно, великая русская река, так хочется, чтобы она все‑таки оставалась Волгой-матушкой — и поилицей, и кормилицей. Невозможно на нее смотреть, когда она цветет, — призналась Валентина Терешкова.

Она также рассказала о проблемах с ярославским нефтеперерабатывающим заводом имени Менделеева. По словам Валентины Терешковой, масла с предприятия уже попали в почву и угрожают загрязнением Волге.

— Посмотрю, Валентина Владимировна, — пообещал президент.

На встрече депутат напомнила, что поднимает вопрос сохранения Волги не впервые. И выразила опасение, что если глава государства не возьмет ситуацию под свой контроль, то «это надолго может растянуться».

В сентябре 2017 года на встрече с правительством Владимир Путин поручил запланировать средства «на масштабный экологический проект по сбережению Волги». Незадолго до этого был утвержден паспорт проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», рассчитанного на срок до 2025 года. Его бюджет составит 245 млрд рублей, сообщал ранее спецпредставитель президента по вопросам транспорта, экологии и природоохранной деятельности Сергей Иванов.

По словам Терешковой, премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что деньги выделены, но находятся в Минфине.

— Неважно, где они находятся, важно, что они есть и предусмотрены на эти цели. У нас есть программа, будем ее реализовывать, — заключил глава государства.