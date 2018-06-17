Минобороны опубликовало видео запуска «Искандером» баллистической ракеты

Министерство обороны России опубликовало эффектное видео испытаний оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер», которые проходили на учениях Восточного военного округа.

На кадрах, появившихся на YouTube, запечатлено размещение «Искандера» на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение, а также сам запуск.

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками (СВ) РФ генерал-полковника Олега Салюкoва, другие страны смогут создать аналог российских «Искандеров» не ранее 2025 года.

Комплекс предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи.