Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты ОТРК «Искандер-М»

Ракетная бригада ЗВО успешно сдала боевой экзамен. Комплекс «Искандер-М» поразил условную цель на расстоянии 100 км. Этот пуск стал завершающим этапом переобучения военнослужащих. Ударили по цели, имитирующей командный пункт противника. Действия личного состава оценили на «отлично».

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