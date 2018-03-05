Ракетчики ЗВО испытали ракетный комплекс «Искандер-М» под Астраханью

Ракетчики Западного военного округа (ЗВО) испытали ракетный комплекс «Искандер-М» в ходе военных учений на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщает официальное издание ВВС России «Красная звезда».

«Пуск ракеты осуществлен на дальность свыше 100 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на отлично», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный пуск стал завершающим этапом тактического учения, который был проведен в рамках переобучения военных ракетного соединения ЗВО на новые комплексы «Искандер-М».

«Искандер-М» — российский оперативно-тактический ракетный комплекс Сухопутных войск. По уровню характеристик он не имеет аналогов в мире. Комплекс предназначен для уничтожения таких целей, как ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и дальнобойная артиллерия, самолеты и вертолеты на аэродромах, командные пункты и узлы связи. Комплекс назван в честь великого полководца Александра Македонского (Искандер — ближневосточная форма его имени).