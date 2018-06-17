Главу МВД Великобритании ограбили возле вокзала в Лондоне

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид признался, что несколько месяцев назад его ограбили на улице возле лондонского вокзала. Неизвестные на мопеде выхватили у него из рук мобильный телефон, когда он вызывал такси.

«Я вышел из вокзала Юстон и взял телефон, чтобы вызвать такси. Он был абсолютно новым. Всё закончилось до того, как я понял, что случилось», — рассказал министр в интервью The Sun.

Он отметил, что всё «произошло мгновенно». Джавид добавил, что после этого беспокоится о безопасности своих детей в Лондоне.

Для того, чтобы искоренить уличную преступность, он предлагает ввести запрет на продажу ножей в интернете, проводить профилактические беседы с молодежью и усилить борьбу с торговцами наркотиками.

В конце апреля в центре итальянской Болоньи неизвестные ограбили дом экс-премьера страны Романо Проди и вынесли не только ценные вещи, но и документы, связанные с государственной деятельностью.