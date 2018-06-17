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Экс-баскетболист клуба НБА арестован за вооруженное ограбление

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Фото: commons.wikimedia.org/Keith Allison
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Бывший нападающий клуба НБА «Денвер Наггетс» Джей Джей Хиксон арестован в США за вооруженное ограбление. Он подозревается в проникновении в чужой дом, сообщает Chicago Tribune.

Инцидент произошел в округе Ковета в штате Джорджия. Сообщается, что в нападении и ограблении участвовали два человека, однако наказание грозит лишь бывшему баскетболисту. Хиксон был арестован без права залога, уточняет «Газета.ру».

Сообщается, что пострадавший был избит, грабители унесли из его дома несколько личных вещей. Полиция смогла найти злоумышленников через номера машины.

Отмечается, что Хиксон провел в НБА восемь сезонов. С 2016 по 2018 год он выступал в Китае за «Цзянсу Манки Кинг». В настоящее время он является игроком ливанского клуба «Чампвил».

Ранее сообщалось, что в престижном районе Барселоны ограбили дом колумбийской певицы Шакиры и ее гражданского супруга футболиста Жерара Пике. Грабители вынесли из особняка драгоценные украшения и часы.

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