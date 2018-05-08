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Экс-футболист «Зенита» Риксен потерял способность говорить

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Состояние здоровья бывшего игрока петербургского «Зенита» Фернандо Риксена серьезно ухудшилось — он потерял способность разговаривать. Об этом сообщает telegraaf.nl.

Спортсмен борется с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимой болезнью, которая приводит к параличу и атрофии мышц.

«Он больше не может говорить, больше ничего не говорит. Единственное средство коммуникации с ним — его моргающие глаза», — приводит слова биографа и друга футболиста Винсента де Вриса «Спорт-Экспресс». Де Врис добавил, что болезнь сказалась на работе органов речи, а руки и ноги Риксена потеряли силу.

Фернандо Риксен выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2006 по 2009 год. Вместе с клубом он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

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