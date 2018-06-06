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В доме певицы Шакиры и футболиста Пике совершено ограбление

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Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt
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Из дома колумбийской певицы Шакиры и ее гражданского супруга футболиста Жерара Пике в Барселоне были украдены драгоценные украшения и часы. Об этом в среду, 6 июня, пишет издание Mirror

Пара проживает с двумя детьми в престижном районе города Эсплугес-де-Льобрегат. Во время ограбления супруги отсутствовали в доме. При этом, по информации журналистов, родители футболиста спали на втором этаже. Сообщается, что преступники не совершили других противоправных действий.

Полиция Барселоны начала расследование. По словам правоохранителей, грабители не знали, что совершают преступление в доме знаменитостей.

41-летняя поп-певица Шакира считается одной из самых популярных исполнительниц в истории шоу-бизнеса. Она прославилась благодаря особому стилю в музыке: смесью поп-рока, латино и фолка. Шакира выпустила свой первый альбом в 14 лет.

Певица и центральный защитник футбольного клуба «Барселона» 31-летний Жерар Пике встречаются с 2010 года и растят двоих детей: сыновей Милана и Сашу. В октябре прошлого года Шакира расторгла слухи о расставании с футболистом.

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