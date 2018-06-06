У истязавших генерала из Спецстроя обнаружили 225 млн рублей

У двоих задержанных бандитов, которые силой вымогали деньги у бывшего первого замглавы Спецстроя Александра Загорулько, обнаружили гораздо большую сумму, чем сообщалось ранее. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

5 июня появилась информация о том, что Загорулько, которого Минобороны обвиняет в хищениях на 543 млн рублей, был похищен группой бандитов. Злоумышленники применяли утюг, паяльник и электрошокер с целью силой заставить его передать им 100 млн рублей.

Благодаря совместной операции МВД, ФСБ и Росгвардии бандитов — уроженца Ростова-на-Дону Романа Г. и его подельника из Дагестана Магомеда Г. — поймали, но за другое преступление. Речь идет о похищении и пытках 58-летнего Александра Пастушкова, который работал в структурах, строивших секретные объекты недвижимости для силовиков.

На допросе злоумышленники рассказали, что электрошокером лишили Пастушкова сознания, когда тот вышел из машины 25 мая, усадили в свой автомобиль, вывезли за город, заперли в сарае, а затем пытками, угрозами и побоями вынудили рассказать, где тот прячет деньги. 31 мая Пастушков нашелся — преступники высадили его из машины у населенного пункта в Раменском районе Подмосковья и отпустили.

В ходе допроса бандиты также признались, что вымогали деньги и у Загорулько. К моменту задержания группа уже потратила значительную часть похищенных средств.

Как выяснил РЕН ТВ, при обыске у Романа Г. и Магомеда Г. нашли 7,3 млн рублей, $2,56 млн и более €800 тыс., что в пересчете на рубли по курсу ЦБ составляет около 225 млн.

Данными о том, связано ли похищение Пастушкова с озвученной накануне информацией об ограблении Загорулько, РЕН ТВ не располагает.