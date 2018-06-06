Прямой эфир

У истязавших генерала из Спецстроя обнаружили 225 млн рублей

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У двоих задержанных бандитов, которые силой вымогали деньги у бывшего первого замглавы Спецстроя Александра Загорулько, обнаружили гораздо большую сумму, чем сообщалось ранее. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

5 июня появилась информация о том, что Загорулько, которого Минобороны обвиняет в хищениях на 543 млн рублей, был похищен группой бандитов. Злоумышленники применяли утюг, паяльник и электрошокер с целью силой заставить его передать им 100 млн рублей.

Благодаря совместной операции МВД, ФСБ и Росгвардии бандитов — уроженца Ростова-на-Дону Романа Г. и его подельника из Дагестана Магомеда Г. — поймали, но за другое преступление. Речь идет о похищении и пытках 58-летнего Александра Пастушкова, который работал в структурах, строивших секретные объекты недвижимости для силовиков. 

На допросе злоумышленники рассказали, что электрошокером лишили Пастушкова сознания, когда тот вышел из машины 25 мая, усадили в свой автомобиль, вывезли за город, заперли в сарае, а затем пытками, угрозами и побоями вынудили рассказать, где тот прячет деньги. 31 мая Пастушков нашелся — преступники высадили его из машины у населенного пункта в Раменском районе Подмосковья и отпустили.

В ходе допроса бандиты также признались, что вымогали деньги и у Загорулько. К моменту задержания группа уже потратила значительную часть похищенных средств. 

Как выяснил РЕН ТВ, при обыске у Романа Г. и Магомеда Г. нашли 7,3 млн рублей, $2,56 млн и более €800 тыс., что в пересчете на рубли по курсу ЦБ составляет около 225 млн.

Данными о том, связано ли похищение Пастушкова с озвученной накануне информацией об ограблении Загорулько, РЕН ТВ не располагает. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Директоров предприятий Минобороны ждут проверки и экзамены
Военное ведомство ужесточает процедуру назначения руководителей ФГУПов
Следствие, дели
Почему из громких уголовных дел с такой легкостью пропадают миллионы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017