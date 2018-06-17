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Названы смартфоны с лучшей защитой от пыли и влаги‍

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Joan Cros
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Эксперты составили рейтинг гаджетов, которые лучше остальных защищены от воды и пыли. По словам специалистов, сейчас практически все телефоны обладают защитой по стандарту IP67 или IP68.

Однако лучшими, как передает телеканал «360» со ссылкой на портал Astera, оказались смартфоны Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+. По словам специалистов, им не угрожают ни влага, ни пыль.

Также в рейтинг попали модели и других марок, в частности — LG G7 ThinQ и Huawei P20 Pro. Из продуктов компании Apple специалисты на первое место поставили модель iPhone X, которой, по их мнению, не угрожают внешние факторы вроде пыли, грязи и воды.

Ранее в июне эксперт по кибербезопасности фирмы Asterix Питер Хенвей сообщил, что любой смартфон можно прослушать при помощи активации специальных слов-триггеров.

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