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Эксперты рассказали о способе «прослушки» любого смартфона

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Фото: Depositphotos/stockasso
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Прослушать смартфон можно при помощи активации специальных слов-триггеров. Об этом сообщил журнал Vive со ссылкой на эксперта по кибербезопасности фирмы Asterix Питера Хенвея.

Facebook делится данными пользователей с десятками производителей смартфонов

По его словам, большинство мобильных приложений запрашивают у пользователя доступ к микрофону гаджета, а запись и обработка данных чаще всего стартует после произнесения слов-триггеров, таким как: «Окей, Google», «Привет, Siri». Хенвей полагает, что аналогичные механизмы могут работать и в других приложениях.

В частности, Instagram и Facebook также могут использовать массу слов-триггеров, которые проводят анализ речи владельца смартфона.

«Это имеет смысл с точки зрения маркетинга, а законы и соглашения об использовании продукта такое позволяют, поэтому я бы предположил, что они это делают, но нет никакого способа это проверить», — приводит слова эксперта телеканал «360».

Журналист издания Vive провел свой эксперимент, в ходе которого он в течение пяти дней произносил потенциальные слова-триггеры. Шпионский механизм отреагировал на фразы о покупке дешевых рубашек и учебе: в ленте новостей начали появляться рекламные объявления о разных учебных заведениях и недорогой одежде.

Специалист фирмы Asterix также выразил уверенность, что полученная с помощью «прослушки» информация используется для таргетирования рекламных объявлений, а не для передачи спецслужбам.

Ранее американские СМИ сообщили, что Facebook в последние годы открывала доступ к личным данным не менее чем 60 производителям смартфонов и других устройств. Подобные соглашения были заключены с такими компаниями, как Apple, Microsoft, Amazon и Samsung

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