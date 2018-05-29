Эксперты назвали самый крепкий смартфон

Motorola Moto Z2 Force признан самым крепким смартфоном. Об этом сообщает портал Tom’s Guide со ссылкой на исследование экспертов.

В ходе эксперимента специалисты роняли телефоны от разных производителей с разной высоты, топили их воде. По итогам теста Motorola Moto Z2 Force набрал 8,5 балла из 10 возможных. Второе и третье место рейтинга досталось LG X Venture и iPhone X соответственно. В топ-5 также вошли LG V30 и Samsung Galaxy S9.

Самым хрупким же оказался iPhone SE, уступивший iPhone 8 и iPhone X, сообщает телеканал «Звезда». Цены на данную модель смартфона от Apple снизились в России на 35% с момента поступления в продажу.