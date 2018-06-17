Власти шведского города ввели лицензию на попрошайничество

Власти шведского города Эскильстуна обязали всех попрошаек получить лицензию, приравняв их занятие к официальному заработку. Об этом сообщает портал The Local.

«Пассивным сбором денег», как теперь называется этот вид деятельности, в Швеции занимаются обычно мигранты — как правило, цыгане.

Большинство населения страны одобряет запреты на попрошайничество, поскольку это вынудит мигрантов вернуться на родину. Против лишь партии левых и зеленых, либералы и христианские демократы.

8 мая стало известно, что во временных правилах содержания собак и кошек в Москве может появиться запрет на попрошайничество с домашними и дикими животными.