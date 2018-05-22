В Иркутске двое мужчин раздели догола и выпороли попрошайку

Сотрудники правоохранительных органов Иркутска ведут поиски двоих мужчин, которые раздели догола и выпороли ремнем попрошайку прямо на проезжей части.

Этот случай стал резонансным благодаря видео с участниками инцидента, которое было опубликовано в соцсетях. Кадры также опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Согласно материалам следствия, история началась с того, что двое мужчин на авто встретили на проезжей части попрошайку в камуфляжной форме с табличкой «Люди! Помогите на билет». Один из проезжавших водителей решил пожалеть беднягу, остановился, выслушал историю о том, что мужчина прилетел из Симферополя на встречу к девушке, а она напоила его транквилизаторами и обокрала.

Иркутянин посочувствовал пострадавшему и дал ему 40 тыс. рублей на билет домой. Буквально через несколько дней этот же мужчина с попутчиком повстречал попрошайку на том же самом месте с той же самой табличкой. По словам сотрудников ГИБДД, данная история закончилась для попрошайки показательной поркой, передает «РИА Новости».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства происшествия, необходимые для дачи правовой оценки случившемуся.

Ранее 22 мая сообщалось, что житель Иркутской области нестандартным образом отомстил экстрасенсу за то, что тот предрек смерть его родственника. Мужчина поджег автомобиль предсказателя.