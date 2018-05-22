Умершая на улице попрошайка из Ливана оказалась миллионершей‍

Правоохранительные органы Бейрута заявили о смерти женщины Фатимы Отман, которая 20 лет занималась попрошайничеством и бродяжничеством. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Тело 52-летней женщины было найдено в заброшенном автомобиле. При осмотре личных вещей полицейские обнаружили сберегательную книжку Отман с суммой в $1,1 млн. Также во время обыска правоохранители нашли еще около $3 тыс. наличными.

Полиция нашла мать, двух братьев и пятерых сестер Отман, которые жили на севере Ливана и не знали о богатстве покойной родственницы. Они забрали ее тело для похорон в родном городе.

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