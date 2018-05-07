Семилетний ребенок стал самым юным миллионером на Украине
Семилетний ребенок из города Черкассы стал самым юным гривневым миллионером на Украине. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан.
Самым старшим украинцем-миллионером стал 99-летний житель Киева с доходом в 1 млн гривен.
Всего число гривневых миллионеров на Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 16%, или на 559 человек. По словам Продана, в 2017 году 4063 человека задекларировали свои доходы в размере более 1 млн гривен (или около $38 тыс.) Один человек задекларировал свой доход в размере более 1 млрд гривен.
Большая часть миллионеров — 2 млн 270 тыс. налогоплательщиков — это граждане в возрасте от 45 лет и старше. Порядка 44% из них стоят на налоговом учете в Киеве. Также по этому показателю лидируют Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области, пишет НСН.
В марте 2018 года сообщалось, что на Украине за год выросло число миллионеров более чем в два раза.