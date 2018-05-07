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Семилетний ребенок стал самым юным миллионером на Украине

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Семилетний ребенок из города Черкассы стал самым юным гривневым миллионером на Украине. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан.

Самым старшим украинцем-миллионером стал 99-летний житель Киева с доходом в 1 млн гривен.

Всего число гривневых миллионеров на Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 16%, или на 559 человек. По словам Продана, в 2017 году 4063 человека задекларировали свои доходы в размере более 1 млн гривен (или около $38 тыс.) Один человек задекларировал свой доход в размере более 1 млрд гривен.

Большая часть миллионеров — 2 млн 270 тыс. налогоплательщиков — это граждане в возрасте от 45 лет и старше. Порядка 44% из них стоят на налоговом учете в Киеве. Также по этому показателю лидируют Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области, пишет НСН.

В марте 2018 года сообщалось, что на Украине за год выросло число миллионеров более чем в два раза.

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