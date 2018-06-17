В США с родителей требуют $132 тыс. за разбитую их ребенком скульптуру

Семье из США выписали штраф в $132 тыс. за разбитую их пятилетним сыном стеклянную статую.

Как сообщает телеканал Fox News, инцидент произошел в общественном центре Overland Park в городе Оверленд-Парк (штат Канзас).

Семья с двумя детьми посещала центр, и на какое-то время дети остались без присмотра. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как дети бегают по галерее и рассматривают скульптуры.

Бюст «Афродиты Канзас-Сити» привлек их больше всего. Мальчики несколько раз его потрогали. В какой-то момент пятилетний ребенок залез на постамент и ухватился за скульптуру.

В результате «Афродита» упала на пол и получила сильные повреждения.

Страховая компания направила родителям мальчика письмо с требованием оплатить ущерб. Однако мать ребенка Сара Гудман заявила, что ее сын не виноват и что городу следовало лучше защищать статую, если она такая ценная.

«Может быть, мой сын обнял бюст, потому что он любящий, милый мальчик. Он только окончил дошкольное учреждение и свалил его не нарочно. Я не могу это оплатить», –– заявила она.

В январе сообщалось, что во Вьетнаме маленький ребенок сломал гигантскую башню Дженга, когда уличный художник пытался установить рекорд.