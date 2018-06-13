Порезавший картину Репина вандал объяснил свои мотивы

Картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» оскорбляет чувства верующих, заявил в Мосгорсуде Игорь Подпорин, который повредил полотно в Третьяковской галерее.

«Я считаю, что эта картина оскорбляет чувства верующих, православных и вообще всех в России», — приводит слова Подпорина «РИА Новости». Обвиняемый также попросил об освобождении из-под стражи.

Однако по итогам заседания 13 июня Мосгорсуд оставил Подпорина под арестом в СИЗО. Прокурор также поддержала постановление суда первой инстанции, отметив, что сумма ущерба, по оценке экспертов, составила не менее 30 млн рублей при стоимости картины 720 млн рублей, передает «ТАСС».

Адвокат Подпорина просила отменить решение суда. «Суд совершенно не разобрался в доводах защиты. Изображение на картине является выдумкой автора, а не историческим фактом», — подчеркнула юрист.

Ранее Подпорина арестовал Замоскворецкий суд до 26 июля. Мужчина признал свою вину и просил отпустить его под домашний арест.

25 мая вандал повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее. Мужчина разбил стекло и несколько раз ударил по полотну металлической стойкой ограждения. Холст оказался порванным в трех местах, также пострадала художественная рама.