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Третьяковка отказалась от идеи бронированных витрин для экспонатов

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Третьяковская галерея не планирует устанавливать бронированные витрины после нападения вандала на картину Ильи Репина. Об этом заявила директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Она отметила, что эта процедура дорого стоит. Кроме того, стекла с такой защитой отдаляют зрителя от произведения искусства, пишет НСН. Трегулова также посетовала на невозможность предугадать, какое из полотен может оказаться под угрозой.

25 мая вандал повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее. Мужчина разбил стекло и несколько раз ударил по полотну металлической стойкой ограждения. Холст оказался порванным в трех местах, также пострадала художественная рама. Эксперты оценили нанесенный картине ущерб в 500 тыс. рублей. Вандалу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Мужчина признал свою вину.

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