Суд рассмотрит жалобу на арест повредившего картину Репина мужчины

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Игоря Подпорина, который повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее. Заседание состоится 13 июня в 11:30 мск.

Защита подозреваемого просит смягчить меру пресечения и отправить его под домашний арест в квартиру его брата, который проживает в Москве, сообщает ТАСС.

Инцидент в Третьяковской галерее произошел 25 мая около 21:00 мск. Мужчина разбил защитное стекло картины и повредил полотно. После нападения злоумышленника задержали полицейские, в отношении него возбудили уголовное дело.

Изначально Подпорин утверждал, что был пьян и его возмутило содержание картины. Однако позднее изменил показания, заявив, что пил только компот.

Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, а также штраф в размере до 6 млн рублей.