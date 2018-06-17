Призраки пустыни

Самый знаменитый город, который постепенно поглощает пустыня, — Колманскоп в Намибии, в 10 км от Атлантического побережья. С этим местом связана вторая по масштабу — после бума в Кимберли — алмазная лихорадка
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Фото: Global Look Press/Ulrich Doering
Колманскоп обустраивался в надежде на то, что «алмазный рай» будет длиться всегда: здесь были больница, школа, театр, электростанция, казино, фабрика мороженого, цех по производству льда и лимонада, рентгеновский пункт. Именно в Колманскопе был пущен первый в Африке трамвай
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Фото: Depositphotos/Andrey Omelyanchuk
Из-за отсутствия воды и частых песчаных бурь жить в городе было достаточно сложно. Поэтому, когда запасы алмазов иссякли, жители покинули Колманскоп, оставив свои дома песку и ветру
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Фото: Getty Images/UIG/Godong
Еще один почти забытый город — Шингетти на северо-западе Мавритании. Старейший район города всё больше и больше поглощается песками пустыни
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Раньше Шингетти был одним из важнейших экономических центров Африки, он располагался на пересечении караванных путей через Сахару. В период расцвета население города достигало 200 тыс. человек, сейчас жителей осталось около 4 тыс.
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Фото: Getty Images/Stuart Freedman
Памятники древности и манускрипты, хранящиеся в Шингетти, входят в перечень охраняемых объектов ЮНЕСКО. Жители оазиса вынуждены постоянно бороться с силами природы, чтобы не допустить исчезновения города под песками Сахары
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Фото: Global Look Press/Zhang Chuanqi
Хамберстон и Санта-Лаура находятся на севере Чили в суровой пустыне Атакама. До 60-х годов XX века здесь велась разработка селитры, но теперь они превратились в города-призраки
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Barbara Boensch
В 2005 году ЮНЕСКО включила городки в список всемирного наследия, чтобы уберечь от дальнейшего разрушения под влиянием ветра и песка
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Guenter Fischer
Гадамес в Ливии называют жемчужиной пустыни. Но несмотря на удивительную архитектуру, историческая часть города давно пустует
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Фото: Global Look Press/imagebroker/Egmont Strigl
Главная особенность старого города — его крытые улицы. Практически все дома связаны между собой галереями и террасами, по которым женщины могли свободно передвигаться и быть скрытыми от посторонних глаз
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17 июня во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Год от года площадь пустынь увеличивается, что ведет не только к ощутимым экологическим, но и к социальным последствиям. Города, в которых пустыня заняла место человека, — в галерее портала iz.ru
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