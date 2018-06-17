Призраки пустыни

Колманскоп обустраивался в надежде на то, что «алмазный рай» будет длиться всегда: здесь были больница, школа, театр, электростанция, казино, фабрика мороженого, цех по производству льда и лимонада, рентгеновский пункт. Именно в Колманскопе был пущен первый в Африке трамвай