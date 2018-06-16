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Искусственный интеллект научили создавать смешные мемы

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Фото: Global Look Press/Ferrari
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Студенты из Стэнфордского университета Абель Пейрсон и Мелтем Толунай научили искусственный интеллект создавать мемы. Для этого они «скормили» роботу более 400 тыс. смешных картинок. 

Как сообщает The Motherboard, для обучения студенты выбрали мемы-эдвайсы, на которых изображены животные или известные персонажи на цветном фоне с забавными подписями.

После этого искусственный интеллект начал генерировать картинки, а 20 добровольцев оценивали их. Многие из мемов показались опрошенным смешными.

Однако студенты признали, что юмор — это слишком субъективная тема для оценки, поэтому на нее нельзя полагаться в реальных исследованиях.

11 июня жители Новосибирска покрыли ямы в одной из дорог распечатками с популярными мемами. Таким образом они решили привлечь внимание к проблеме.

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